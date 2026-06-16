В Красноярске обсудили, как улучшить работу муниципальных органов в интересах семьи и детей

В Красноярске в рамках X Съезда депутатов региона обсудили вопросы работы органов опеки на местах. Встречу с представителями 23 территорий провели председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев и Уполномоченный по защите прав детей Ирина Мирошникова.
Темой обсуждения стала роль муниципалитетов в реализации задач государственной семейной политики в регионе. Ирина Мирошникова напомнила, что жалобы на опеку традиционно входят в тройку лидеров по количеству поступающих ей обращений. Работа сотрудников этого направления требует от специалистов помимо большого объема знаний в разных областях — юриспруденции, педагогике, психологии, а также умения неформального отношения к каждой сложной семейной ситуации.
При этом органы опеки выполняют порой несвойственные им функции, так как специалистов порой включают в структуру управлений образования. Детский омбудсмен напомнила, что рекомендует подчинить органы опеки заместителю, курирующему вопросы социальной сферы, для чего необходимо предусмотреть штатные изменения в структуре администрации муниципального образования.
Илья Зайцев отметил важность получения обратной связи от территорий: «Муниципалитеты — это власть, которая находится ближе всего к семьям и детям, видит реальные проблемы и может предложить работающие решения. Наше обсуждение — хороший пример диалога, который должен стать постоянной практикой. Мы открыты для предложений. Только так можно добиться реальной семейноцентричности и выстроить систему опеки, ориентированную на потребности конкретных семей».
Участники обсуждения рассказали о проблемах, которые существуют в территориях. Среди них — нецелевое использование средств, выделенных на детей, трудности межведомственного взаимодействия, без которого невозможно оказать комплексную помощь семье. Свое мнение о том, какие решения есть у этих вопросов сейчас, высказала председатель комитета по образованию и культуре краевого парламента Вера Оськина.
Илья Зайцев подчеркнул необходимость личной включенности в работе органов опеки и попечительства. Готовность специалиста учитывать индивидуальные особенности каждой ситуации, устанавливать доверительные отношения и находить гибкие решения помогает сохранить кровную семью и уменьшить травму ребенка.
«Мы говорим, что в центре любого решения должен быть человек. Его жизнь и судьба. И здесь очень важна роль органов местного самоуправления. Если говорить о результатах работы за пять лет, то, безусловно, это существенные сдвиги в системе социальной политики. Мы можем гордиться тем, что максимально упростили ряд мер поддержки. Убрали барьеры и бюрократические препоны, которые существовали. Сегодня многое можно получить исходя из статуса, понимая, что есть семья, которая нуждается в дополнительной поддержке. Это было непросто выстроить, в том числе юридически, но система работает», — отметил Илья Зайцев после съезда.