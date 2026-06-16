В Красноярске обсудили, как улучшить работу муниципальных органов в интересах семьи и детей

«Мы говорим, что в центре любого решения должен быть человек. Его жизнь и судьба. И здесь очень важна роль органов местного самоуправления. Если говорить о результатах работы за пять лет, то, безусловно, это существенные сдвиги в системе социальной политики. Мы можем гордиться тем, что максимально упростили ряд мер поддержки. Убрали барьеры и бюрократические препоны, которые существовали. Сегодня многое можно получить исходя из статуса, понимая, что есть семья, которая нуждается в дополнительной поддержке. Это было непросто выстроить, в том числе юридически, но система работает», — отметил Илья Зайцев после съезда.