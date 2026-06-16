В Хакасии выбрали лучшего повара на региональном конкурсе профмастерства

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проводится по нацпроекту «Кадры», в номинации «Повар» подвели в Хакасии. По результатам соревнования победа присуждена Владимиру Стубареву, сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики.
В конкурсе приняли участие повара из Абакана, Черногорска, Абазы, Туима и Саяногорска. Состязания проходили в два этапа. На первом участники соревновались в теоретической части — решали тесты в области технологии производства. Практическая часть включала приготовление горячего блюда, закуски и десерта.
Работу поваров оценивали эксперты — представители Министерства образования и науки Хакасии, ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, а также преподаватели техникумов. При оценке учитывалось множество критериев: организация рабочего места, рациональное использование продукта, сложность приготовления блюда и оригинальность подачи. Победитель представит Хакасию на федеральном этапе конкурса, который состоится в июле в Вологде.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.