На ярмарках в Ростовской области хотят обязать продавцов пробивать чеки

Департамент потребительского рынка подготовил поправки в закон «Об организации ярмарок». Документ опубликован на сайте областного правительства.
Суть изменений заключается в том, чтобы обязать организаторов ярмарок проверять наличие кассовой техники у продавцов.
Сейчас такой обязанности нет. Арендаторы часто рассчитываются с покупателями наличными или переводом на телефон, не пробивая чеки. Это скрывает реальный товарооборот и выручку, в итоге бюджет недополучает налоги.
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