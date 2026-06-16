Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ярмарках в Ростовской области хотят обязать продавцов пробивать чеки

В Ростовской области предложили обязать организаторов ярмарок следить за кассовой техникой у продавцов.

Источник: Комсомольская правда

Департамент потребительского рынка подготовил поправки в закон «Об организации ярмарок». Документ опубликован на сайте областного правительства.

Суть изменений заключается в том, чтобы обязать организаторов ярмарок проверять наличие кассовой техники у продавцов.

Сейчас такой обязанности нет. Арендаторы часто рассчитываются с покупателями наличными или переводом на телефон, не пробивая чеки. Это скрывает реальный товарооборот и выручку, в итоге бюджет недополучает налоги.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!