В Прикамье готовятся к масштабным выборам 2026 года

По его словам, в единый день голосования в сентябре 2026 года в Пермском крае пройдут выборы сразу нескольких уровней — федерального, регионального и муниципального. Жителям предстоит определить депутатов Госдумы IX созыва по четырем округам, а также состав Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской Думы. Кроме того, выборы пройдут в ряде муниципалитетов, включая Большую Соснову, Кунгур и Соликамск. Всего будет распределено 170 депутатских мандатов.