Обнаружены неожиданно древние «корни» Алеутских островов

Также время формирования Алеутских островов совпадает с так называемым палеоценовым-эоценовым термическим максимумом, в ходе которого температуры на Земле повысились более чем на 5 градусов Цельсия всего за 10−15 тыс. лет, мгновения по меркам геологии. Это говорит в пользу того, что процесс формирования этого архипелага и связанной с ним границы между Северо-Американской и Тихоокеанской тектоническими плитами мог в теории породить это потепление, подытожили ученые.