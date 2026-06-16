Иван Мошуров утвержден ректором Воронежского медуниверситета

Ивану Мошурову 69 лет. Он окончил Воронежский государственный мединститут и аграрный университет имени Глинки (по специальности «экономист-менеджер»). В 1995—2000 годах работал врачом-хирургом отделения гнойной хирургии Воронежской областной клинической больницы № 1, в 2006—2012 годах — заместителем главного врача больницы по хирургии. С 2012-го по январь 2026 года занимал должность главного врача Воронежского областного научно-клинического онкологического центра, которую после него принял сын Руслан. Господин Мошуров является депутатом Воронежской областной думы.