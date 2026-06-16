Ученые сказали метеозависимым белорусам о месяце передышки из-за ситуации на Солнце

Ученые объявили белорусам и другим жителям Земли о наступлении летней спячки на Солнце. Подробнее о ситуации на звезде рассказал телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Так, специалисты 16 июня сообщили о том солнечная активность «на глазах впадает в традиционную летнюю спячку». Кроме того, спокойной обстановке способствует общий спад солнечного цикла. Хотя на Солнце все еще активничает одна группа пятен, получившая высший класс магнитной сложности — Beta-Gamma, и теперь его «отрабатывающая».
— Как только в группе пятен 4465 закончится энергия, все параметры солнечной активности уйдут в ноль, — уверены ученые.
Еще на Солнце на данный момент существуют несколько крупных протуберанцев, которые, к слову, не опасны для Земли даже в случае их отрыва.
— Геомагнитная активность исключительно низкая. Прогноз на месяц предвещает все 30 «зеленых» дней, — подытожили в лаборатории.
Для метеозависимых людей такой штиль означает и отсутствие проблем с самочувствием. Так как обычно магнитные бури на Земле могут вызывать головные боли, колебания артериального давления, бессонницу, тахикардию и быструю утомляемость у метеочувствительных.
Кстати, ранее МВД обратилось к метеозависимым белорусам с серьезным заявлением.
Тем временем климатолог сказал, каким, вообще, будет лето в Беларуси из-за погодного явления Эль-Ниньо.