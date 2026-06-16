Ученые сказали метеозависимым белорусам о месяце передышки из-за ситуации на Солнце

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Эль-Ниньо: что это такое и почему весь мир следит за температурой Тихого океана

Эль-Ниньо происходит нерегулярно, в среднем раз в 2—7 лет, и всегда оставляет заметный след в климатической статистике всей планеты.