В Воронежской области контролируют поставки топлива на АЗС

Один из вопросов касался временных ограничений на продажу топлива в канистры и другую тару на части АЗС. Для жителей это особенно заметно в сезон активного использования садовой техники, когда бензин нужен не только для автомобилей, но и для газонокосилок, триммеров и другого оборудования.