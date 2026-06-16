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В Прикамье члены избиркомов обойдут избирателей проинформировать о выборах

В регионе в третий раз реализуют проект «ИнформУИК».

Информирование о выборах будет организовано в Пермском крае силами членов избиркомов, сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Речь идёт о проекте «ИнформУИК». Игорь Вагин отметил, что по итогам двух больших кампаний — выборов президента РФ в 2024 году и губернатора Прикамья в 2025-м — были получены положительные отзывы на такое информирование избирателей. Поэтому было решено вновь задействовать понравившийся людям формат общения. Незадолго до выборов члены участковых избирательных комиссий постучатся в квартиры и дома прикамцев, чтобы рассказать о выборах, формах голосования и ответить на интересующие вопросы.

«Наша главная задача — честные, прозрачные и легитимные выборы, понятные для каждого избирателя», — подчеркнул руководитель краевой избирательной комиссии.

Сегодня, 16 июня 2026 года, указом президента России Владимира Путина была назначена дата голосования на выборах депутатов Госдумы — 20 сентября. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что указом президента дан старт избирательной кампании.

В Избирательной комиссии Пермского края сообщили, что крайизбирком получил полномочия четырех окружных комиссий на выборах в Госдуму и будет отвечать за организацию и проведение федеральных выборов в регионе. В сентябре жители Пермского края будут выбирать депутатов Госдумы по четырём избирательным округам № 62, № 63, № 64 и № 65.

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