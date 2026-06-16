В Прикамье члены избиркомов обойдут избирателей проинформировать о выборах

Речь идёт о проекте «ИнформУИК». Игорь Вагин отметил, что по итогам двух больших кампаний — выборов президента РФ в 2024 году и губернатора Прикамья в 2025-м — были получены положительные отзывы на такое информирование избирателей. Поэтому было решено вновь задействовать понравившийся людям формат общения. Незадолго до выборов члены участковых избирательных комиссий постучатся в квартиры и дома прикамцев, чтобы рассказать о выборах, формах голосования и ответить на интересующие вопросы.