Дорогу к селу Криуша в Починковском округе обновили по нацпроекту

С 2019 года в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» (ранее — «Безопасные и качественные дороги») в Нижегородской области отремонтировано более 6,6 тысячи километров дорог, построено и реконструировано около 140 километров региональных трасс. Только в прошлом году в нормативное состояние приведён 761 километр дорожной сети при плане в 626 километров.