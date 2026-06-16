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В России разрабатывают новый эффективный препарат для лечения гепатита B

Специалисты Сеченовского университета работают над новым препаратом для лечения гепатита B.

Специалисты Сеченовского университета работают над новым препаратом для лечения гепатита B. Об этом РИА Новости рассказал ректор университета Петр Глыбочко.

По его словам, одно из направлений исследований связано с технологией генетического редактирования. Сейчас существующие препараты позволяют подавлять вирус гепатита B, но не удаляют его из клеток организма.

Ученые университета работают над системами доставки и совершенствуют технологии, которые в перспективе могут помочь полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток. Также в Сеченовском университете открыли производство биомедицинских клеточных продуктов.

Сейчас с их помощью уже проводят операции по реконструкции барабанной перепонки и лечат патологии голосовых связок. В дальнейшем такие технологии планируют применять для восстановления хрящевой ткани и других органов.