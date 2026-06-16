В России разрабатывают новый эффективный препарат для лечения гепатита B

Специалисты Сеченовского университета работают над новым препаратом для лечения гепатита B. Об этом РИА Новости рассказал ректор университета Петр Глыбочко.
По его словам, одно из направлений исследований связано с технологией генетического редактирования. Сейчас существующие препараты позволяют подавлять вирус гепатита B, но не удаляют его из клеток организма.
Ученые университета работают над системами доставки и совершенствуют технологии, которые в перспективе могут помочь полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток. Также в Сеченовском университете открыли производство биомедицинских клеточных продуктов.
Сейчас с их помощью уже проводят операции по реконструкции барабанной перепонки и лечат патологии голосовых связок. В дальнейшем такие технологии планируют применять для восстановления хрящевой ткани и других органов.