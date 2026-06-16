Cпециальный электропоезд доставит гостей фестиваля «Золотая хохлома» в Семенов

Гостей XXII Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семёнове смогут доставить на специальном пригородном электропоезде. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, тематический состав запустят в первый день фестиваля, 20 июня; поездка туда и обратно станет частью праздничной программы с интерактивами, мастер‑классами по игре на деревянных ложках и музыкальными выступлениями.