Cпециальный электропоезд доставит гостей фестиваля «Золотая хохлома» в Семенов

Гостей XXII Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семёнове смогут доставить на специальном пригородном электропоезде. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, тематический состав запустят в первый день фестиваля, 20 июня; поездка туда и обратно станет частью праздничной программы с интерактивами, мастер‑классами по игре на деревянных ложках и музыкальными выступлениями.
Кроме специального поезда, до Семёнова курсируют регулярные пригородные электропоезда между Нижним Новгородом и Семёновым. Также 20 июня после завершения вечерних мероприятий отправится дополнительный поезд по маршруту Семёнов — Нижний Новгород; время отправления из Семёнова — 23:10. Гости могут добраться до фестиваля и на личном автотранспорте, а нижегородские туроператоры подготовили специальные автобусные туры.
Программа фестиваля охватит несколько улиц и площадей Семёнова. На центральной фестивальной площади будет организована ярмарка, а на фабрике «Хохломская роспись» пройдут экскурсии, выставки, мастер‑классы, лекции и интерактивные программы. На сцене выступят известные российские коллективы и исполнители. Главная тема мероприятия — «110 лет в руках мастеров», посвящённая 110‑летию основания школы художественной обработки дерева, давшей начало фабрике хохломской росписи; организаторы подчёркивают акцент на традиции и личных историях мастеров.
Фестиваль проводится в 2026 году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Подробная информация о билетах, расписании и способах добраться размещена на официальном сайте фестиваля.
Ранее сообщалось, что дополнительные электрички введены в Семенов 20 июня для фестиваля «Золотая Хохлома».