Все избирательные участки в Прикамье оснастят системами видеонаблюдения

100% избирательных участков и помещений территориальных избирательных комиссий в Пермском крае будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин, выступая перед членами общественной палаты Прикамья. Также он отметил, что 90% участков оснащены элементами доступной среды, часть из них располагает широкими кабинами для колясочников и трафаретами для слабовидящих. При этом есть возможность пригласить комиссию для надомного голосования или проголосовать дистанционно.