Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все избирательные участки в Прикамье оснастят системами видеонаблюдения

100% избирательных участков и помещений территориальных избирательных комиссий в Пермском крае будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин, выступая перед членами общественной палаты Прикамья. Также он отметил, что 90% участков оснащены элементами доступной среды, часть из них располагает широкими кабинами для колясочников и трафаретами для слабовидящих. При этом есть возможность пригласить комиссию для надомного голосования или проголосовать дистанционно.

Источник: Коммерсантъ

100% избирательных участков и помещений территориальных избирательных комиссий в Пермском крае будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин, выступая перед членами общественной палаты Прикамья. Также он отметил, что 90% участков оснащены элементами доступной среды, часть из них располагает широкими кабинами для колясочников и трафаретами для слабовидящих. При этом есть возможность пригласить комиссию для надомного голосования или проголосовать дистанционно.

Напомним, в сентябре 2026 года жители Пермского края выберут депутатов Государственной Думы РФ IX созыва по четырем избирательным округам (№ 62, 63, 64 и 65), Законодательного собрания Пермского края V созыва. Также пройдет голосование за кандидатов в депутаты пермской гордумы. В итоге будет замещено 170 депутатских мандатов. В соответствии с указом президента России Владимира Путина выборы депутатов в Госдуму назначены на 20 сентября.