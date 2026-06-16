В Калининградской области участники СВО смогут пройти курс оздоровления

Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей расширили в Калининградской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Теперь бойцы на территории региона также смогут пройти курс оздоровления, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Для удобства применяется механизм сертификата, который позволяет заявителю самостоятельно выбрать наиболее подходящую организацию для получения услуг. На основании сертификата можно приобрести одну путевку не более чем 21 день в оздоровительные организации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности по кардиологии, лечебной физкультуре, медико-социальной помощи и другим направлениям.
Сумма сертификата равна стоимости путевки, но не более 105 тысяч рублей. Документ необходимо использовать в течение трех лет после получения. Написать заявление можно в отделении Центра социальной поддержки населения, предоставив необходимые документы. Вскоре появится возможность обратиться за этой мерой соцподдержки через портал «Госуслуги» или МФЦ.
В министерстве социальной политики пояснили, что оформить дополнительную меру соцподдержки могут те участники СВО, которые еще не воспользовались предоставляемой Социальным фондом России услугой санаторно-курортного лечения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.