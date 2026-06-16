Три авиарейса отменили и семь задержали в Нижнем Новгороде

16 июня в аэропорту Нижнего Новгорода (имени Чкалова) задержали или отменили несколько рейсов — об этом говорится на онлайн‑табло воздушной гавани.
Утром того же дня аэропорт временно закрыли из‑за угрозы атаки беспилотников. Ограничения на полёты действовали до примерно 14:00, приём и отправка рейсов в этот период шли по согласованию с профильными органами.
В частности, отменили вылет авиакомпании «Россия» в Шереметьево (Москва), запланированный на 09:40, а также рейс Nordwind в Сочи, который должен был отправиться в 18:30; не состоялись и обратные рейсы — прилёт «России» из Шереметьево и Nordwind из Сочи.
Среди задержанных оказались рейсы на вылет: Red Wings в Ереван (время отправления перенесли, например, с 09:00 на 13:35), Red Wings в Екатеринбург, Smartavia в Санкт‑Петербург (перенос, например, с 11:20 на 13:20), а также три рейса «России» — в Санкт‑Петербург, Москву и Сочи (в частности, рейс в Сочи перенесли с 14:50 на 15:45).
Задержали и прибывающие рейсы: Red Wings из Еревана и Тель‑Авива, Red Wings из Екатеринбурга (прилёт перенесли, например, с 07:50 на 11:00), «Россия» из Сочи (перенос, например, с 13:55 на 14:10) и из Москвы, Smartavia из Санкт‑Петербурга.
В общей сложности отменили четыре рейса и задержали тринадцать. Нижегородцам рекомендуют перед выездом обязательно ещё раз проверить статус рейса на онлайн‑табло аэропорта — в течение дня ситуация могла меняться.
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу 16 июня.