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В Воронеже перенос ГИА из-за БПЛА коснулся почти десяти тысяч школьников

Перенос ГИА из-за опасности БПЛА в Воронеже коснулся 9,4 тыс девятиклассников.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Решение о переносе ГИА в Воронеже из-за опасности атаки БПЛА, которая длилась больше двух часов, коснулось 9452 девятиклассников, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.

«9 452 в Воронеже», — сказали в министерстве образования Воронежской области, отвечая на вопрос, какого количества девятиклассников коснулось решение о переносе экзамена.

Ранее в министерстве образования Воронежской области сообщили, что государственную итоговую аттестацию воронежских девятиклассников перенесли на резервный день, поскольку ее прерывали более чем на два часа из-за опасности атаки БПЛА.

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