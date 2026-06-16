В Воронеже перенос ГИА из-за БПЛА коснулся почти десяти тысяч школьников

ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Решение о переносе ГИА в Воронеже из-за опасности атаки БПЛА, которая длилась больше двух часов, коснулось 9452 девятиклассников, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
«9 452 в Воронеже», — сказали в министерстве образования Воронежской области, отвечая на вопрос, какого количества девятиклассников коснулось решение о переносе экзамена.
Ранее в министерстве образования Воронежской области сообщили, что государственную итоговую аттестацию воронежских девятиклассников перенесли на резервный день, поскольку ее прерывали более чем на два часа из-за опасности атаки БПЛА.
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