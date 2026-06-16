В Омутнинске Кировской области началось благоустройство «Пути саламандры»

Благоустройство парка культуры и пешеходной зоны на улице Юных Пионеров стартовало в городе Омутнинске Кировской области. Там по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет создан «Путь саламандры», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Проект «Путь саламандры» в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших объектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Территорию осветят и озеленят. В пешеходной зоне будет высажено 146 деревьев, 978 декоративных кустарников.
«Реализация проекта позволит изменить облик парка, сделать его более современным, функциональным. Появятся новые пешеходные дорожки, скамейки, туалет, урны для мусора, познавательная площадка для детей, детская зона “Поляна сказок”, амфитеатр со сценой, две автомобильные парковки», — пояснил глава Омутнинска Игорь Шаталов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.