Гроза и жара до 31 градусов ожидается в Волгоградской области 17 и 18 июня

В Волгограде и области в ближайшие два дня ожидается переменчивая погода: тепло с дождями и грозами в понедельник и настоящая жара во вторник, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС.
17 июня в Волгограде синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, ночью 5−10 м/с, днем усилится до 9−14 м/с. Температура воздуха: ночью 17−19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25−27°C. 18 июня осадков не ожидается. Ветер немного стихнет: ночью 3−8 м/с, днем 7−12 м/с. При этом станет заметно теплее: ночью 15−17°C, а днем столбики термометров поднимутся до 29−31°C.
По Волгоградской области погода будет чуть более разнообразной. Ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 14−19°C, при прояснении возможно похолодание до 9 , днем 22−27°C.