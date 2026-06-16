Два кубанских университета вошли в сотню лучших вузов России. Такие данные опубликованы рейтинговым агентством RAEX.
На 66 месте рейтинга находится Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина. 89 позицию занимает Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России.
Первое место рейтинга занимает Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. На второй позиции находится Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт.
«Анализируя структуру рейтинга, можно отметить преобладание технических учебных заведений: в RAEX-100 2026 года вошло 39 инженерно-технических вузов, что на три учреждения больше по сравнению с рейтингом двухлетней давности. В то же время количество классических университетов несколько сократилось — с 28 до 24», — сообщили в рейтинговом агентстве.