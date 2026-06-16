Два кубанских университета вошли в сотню лучших вузов России

«Анализируя структуру рейтинга, можно отметить преобладание технических учебных заведений: в RAEX-100 2026 года вошло 39 инженерно-технических вузов, что на три учреждения больше по сравнению с рейтингом двухлетней давности. В то же время количество классических университетов несколько сократилось — с 28 до 24», — сообщили в рейтинговом агентстве.