В Ростовской области в результате повторного налета БПЛА поврежден дом

Украинские беспилотники днем 16 июня повторно атаковали населенные пункты Ростовской области. Налету подверглись три муниципальных образования региона.
«В ходе отражения воздушной атаки в результате падения обломков БПЛА поврежден фасад дома в хуторе Курган в Азовском район», — сообщил глава региона.
На месте происшествия работают аварийные службы. Пострадавших среди жильцов домовладения нет.
БПЛА противника также уничтожены на подлете к Батайску и в Родионово-Несветайском районе.
Всего, по данным Минобороны РФ, в первой половине дня над регионами России был перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат.