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В Ростовской области в результате повторного налета БПЛА поврежден дом

Украинские беспилотники днем 16 июня повторно атаковали населенные пункты Ростовской области. Налету подверглись три муниципальных образования региона.

Источник: "Российская газета"

Украинские беспилотники днем 16 июня повторно атаковали населенные пункты Ростовской области. Налету подверглись три муниципальных образования региона.

«В ходе отражения воздушной атаки в результате падения обломков БПЛА поврежден фасад дома в хуторе Курган в Азовском район», — сообщил глава региона.

На месте происшествия работают аварийные службы. Пострадавших среди жильцов домовладения нет.

БПЛА противника также уничтожены на подлете к Батайску и в Родионово-Несветайском районе.

Всего, по данным Минобороны РФ, в первой половине дня над регионами России был перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат.

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