Новый спортивный комплекс построят в Нижнем Новгороде

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) начали возводить в Нижнем Новгороде. Работа объекта будет способствовать реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Двухэтажный ФОК будет состоять из трех блоков, в составе которых универсальный спортзал с трибунами на 750 мест и крытый каток с искусственным льдом. Предполагается, что спортивный объект будет рассчитан на 170 спортсменов в смену, без учета зрителей. Общая площадь здания превысит 8,5 тыс. кв. м. На строительной площадке работают более 20 специалистов. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить к концу 2026 года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.