Новый спортивный комплекс построят в Нижнем Новгороде

Двухэтажный ФОК будет состоять из трех блоков, в составе которых универсальный спортзал с трибунами на 750 мест и крытый каток с искусственным льдом. Предполагается, что спортивный объект будет рассчитан на 170 спортсменов в смену, без учета зрителей. Общая площадь здания превысит 8,5 тыс. кв. м. На строительной площадке работают более 20 специалистов. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить к концу 2026 года.