Дачников новым законом обязали бороться с борщевиком под угрозой штрафа

В 2026 году для дачников вступили в силу новые правила борьбы с борщевиком Сосновского. Волгограцдам важно разобраться, какие требования действуют в регионе, поскольку нарушителям грозят внушительные штрафы.
Постановлением правительства борщевик Сосновского исключен из перечня многолетних сорных растений, по которым земли сельхозназначения признаются неиспользуемыми. Это значит, что изъять участок, заросший борщевиком, теперь нельзя.
Однако обязанность бороться с ним никуда не делась. Перечни сорных растений утверждаются в каждом регионе отдельно. Если борщевик Сосновского включен в региональный список, владелец участка обязан его убирать.
Как пояснил глава думского Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, речь идет прежде всего о землях сельхозназначения. Именно на их территории чаще всего расположены СНТ.
Дачникам стоит уточнить в местной администрации или на сайте регионального правительства, включен ли борщевик Сосновского в областной перечень сорных растений. Если включен — участок необходимо расчистить.
За бездействие предусмотрены штрафы по нормам о защите земель, — пишет РГ.
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