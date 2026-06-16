Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юный калининградец пробился в сборную Россию по тхэквондо

Наш земляк Гордей Галактионов занял второе место первенства страны.

Калининградец Гордей Галактионов завоевал серебро первенства страны по тхэквондо, соревнования среди юношей и девушек в возрасте 12−14 лет прошли в Нальчике.

Представитель калининградской школы спортивных единоборств в категории до 33 кг одержал победы над соперниками из Ивановской области, Санкт Петербурга, Ростова и Кабардино-Балкарии. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в финале он уступил Казбеку Цалиеву и Северной Осетии. Этого, впрочем, хватило, чтобы войти в состав национальной сборной.

Турнир собрал 778 спортсменов из 59 регионов страны.