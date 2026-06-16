Более тысячи постановлений по скрытым номерам выписано AI‑системой в Нижнем Новгороде с начала 2026 года

По словам начальника отдела финансово‑экономического обеспечения департамента административно‑технического и муниципального контроля Романа Наянова, рейды проводятся ежедневно. За прошлый год за нарушение правил платных парковок было изъято 29 автомобилей, с начала 2026 года — два. В одном из недавних случаев на платной стоянке на улице Минина, у дома № 13А, инспекторы обнаружили автомобиль без государственных номеров; в соответствии со статьёй 27.10 КоАП РФ транспортное средство было изъято и помещено на штрафстоянку. Владельцу грозит административное взыскание по статье 3.10 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.