Более тысячи постановлений по скрытым номерам выписано AI‑системой в Нижнем Новгороде с начала 2026 года

В Нижнем Новгороде система на базе искусственного интеллекта выявила свыше 1 000 нарушений правил пользования платными парковками, связанных со скрытием государственных регистрационных знаков, сообщили в МКУ «Административно‑техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в ходе рейда по Нижегородскому району.
По словам начальника отдела финансово‑экономического обеспечения департамента административно‑технического и муниципального контроля Романа Наянова, рейды проводятся ежедневно. За прошлый год за нарушение правил платных парковок было изъято 29 автомобилей, с начала 2026 года — два. В одном из недавних случаев на платной стоянке на улице Минина, у дома № 13А, инспекторы обнаружили автомобиль без государственных номеров; в соответствии со статьёй 27.10 КоАП РФ транспортное средство было изъято и помещено на штрафстоянку. Владельцу грозит административное взыскание по статье 3.10 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.
Для контроля за оплатой парковки в городе внедрён модуль автоматического распознавания госномеров. Специалист по ИТ Денис Комшин пояснил, что при заезде в зону платной парковки автоматический сканер фиксирует марку, модель и номер автомобиля, что позволяет получить данные даже при попытке скрыть номер. По этой технологии уже вынесено более тысячи постановлений; в планах — масштабирование модуля.
Выявление нарушений строится на сочетании автоматизированных технологий и ежедневных обходов пеших инспекторов. «Когда номер закрывают карточкой или иным предметом, я убираю посторонние предметы с номеров, фиксирую нарушение и передаю данные на обработку», — рассказал пеший инспектор Владимир Каковкин.
Ведомство напомнило, что Кодекс об административных правонарушениях Нижегородской области предусматривает штрафы до 5 тыс. рублей для граждан и до 20 тыс. рублей для юридических лиц за нарушение правил пользования платными парковками. Ранее МКУ «Административно‑техническая инспекция города Нижнего Новгорода» вынесла более 2,7 тыс. постановлений на общую сумму свыше 9 млн рублей с 1 марта 2026 года по фактам парковки на озеленённых территориях.
Ранее сообщалось, что на участках улицы Нижегородской с 29 июня ограничат остановку и стоянку транспорта.