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На Кубани отремонтируют дороги к Азовскому и Черному морям

В 2026 году в регионе отремонтируют по нацпроекту более 108 км маршрутов.

Ремонтные работы на двух трассах, ведущих к пляжам Азовского и Черного морей, продолжаются в Краснодарском крае. Объекты приводят в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Так, в Ейском районе дорожники укладывают верхний слой из асфальтобетона на четырехкилометровом участке дороги Ясенская — Копанская — Новоминская. Работы ведутся с 2025 года, завершить планируют в августе 2026-го. Эта трасса — главный подъезд к станице Ясенской, где расположены десятки баз отдыха, гостевых домов и детских оздоровительных лагерей на Азовском побережье.

Еще один важный объект находится на Черноморском побережье. В городе-курорте Анапе продолжаются работы на участке трассы Андреева Гора — станица Варениковская — Анапа. Протяженность ремонтируемого отрезка — 6,8 км. Эта дорога связывает внутренние районы края с Черным морем и является одной из главных артерий для туристического потока в Анапу. Сейчас подрядчик уплотняет основание, укладывает выравнивающий слой асфальта и готовит покрытие под финишный слой. Работы идут с опережением графика.

Всего в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в регионе отремонтируют более 108 километров дорог, в том числе ведущих к пляжам, садовым товариществам и другим местам массового летнего отдыха.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.