На Кубани отремонтируют дороги к Азовскому и Черному морям

Еще один важный объект находится на Черноморском побережье. В городе-курорте Анапе продолжаются работы на участке трассы Андреева Гора — станица Варениковская — Анапа. Протяженность ремонтируемого отрезка — 6,8 км. Эта дорога связывает внутренние районы края с Черным морем и является одной из главных артерий для туристического потока в Анапу. Сейчас подрядчик уплотняет основание, укладывает выравнивающий слой асфальта и готовит покрытие под финишный слой. Работы идут с опережением графика.