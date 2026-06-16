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Лукашенко высказался о непродлении контракта Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо»

Лукашенко высказался о непродлении контракта Квартальнова в минском «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о непродлении контракта Квартальнова в минском «Динамо», сообщил телегарм-канал «Пул Первого».

Ранее «Комсомолка» писала, что Дмитрий Квартальнов, руководивший командой с сезона 2023−2024, покинул минское «Динамо» и сборную Беларуси по хоккею. А спустя время Дмитрий Квартальнов объяснил, почему ушел из минского «Динамо» в «Локомотив».

На совещании о развитии хоккея 16 июня белорусский лидер заявил, что хоккейной команде «Динамо-Минск» нужен крепкий авторитетный тренер.

При этом Александр Лукашенко заметил: он не знает какой Квартальнов в качестве тренера, но посетовал, что команда проиграла в плей-офф.

— Плохого ничего не могу о нем сказать. Но тренер должен был подвести команду к плей-офф так, как положено. И команда в плей-офф не должна была провалиться. А в плей-офф она провалилась, — заявил глава государства.

Также Лукашенко заявил, что минское «Динамо» могло бы показать более достойную игру с «Ак Барсом», но не сыграло.

— Не зацепились за свою игру. Играли безвольно. Поэтому не надо стенать, потому что мы там не заключили какой-то контракт. Нужен очень продвинутый, толковый, крепкий, авторитетный тренер, — резюмировал президент Беларуси.

Еще Александр Лукашенко назвал главный идеологический проект Беларуси.

К слову, также белорусский лидер назвал белорусский футбол видом спорта, где пока нечего смотреть.

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