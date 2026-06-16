В поселке Ромашки Ленобласти установили модульную станцию водоподготовки

Новая модульная станция водоподготовки заработала в поселке Ромашки Приозерского района Ленинградской области для реализации задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ее производительность — 500 кубометров в сутки, сообщили в комитете по ЖКХ региона.
«Планомерно повышаем качество и надежность водоснабжения для жителей Ленинградской области. Очередной введенный [в эксплуатацию] объект — современная станция водоподготовки, которая обеспечивает чистой водой более 1300 жителей поселка. Готовые блочные модули изготовили на заводе, привезли и смонтировали прямо на площадке», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.
Отметим, что до конца года Леноблводоканал планирует установку еще 15 станций водоподготовки. С начала года уже заработали шесть новых объектов в Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Лужском районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.