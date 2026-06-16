В подмосковном Чехове для благоустройства выбрали бульвар Воинской Славы

«Каждый год мы проводим это голосование вместе с минстроем, и жители Чехова неизменно доказывают, что им не все равно, каким будет их город. Спасибо каждому, кто нашел время и отдал свой голос! Вместе мы делаем Чехов лучше!» — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.