В подмосковном Чехове для благоустройства выбрали бульвар Воинской Славы

Жители подмосковного Чехова выбрали для благоустройства бульвар Воинской Славы в ходе голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», проходившего с 12 апреля по 12 июня. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На голосовании были представлены бульвар Воинской Славы и парк «Березовая роща». За благоустройство первой территории выступили почти 12 тыс. местных жителей. Всего в голосовании приняли участие более 13,5 тыс. человек.
«Каждый год мы проводим это голосование вместе с минстроем, и жители Чехова неизменно доказывают, что им не все равно, каким будет их город. Спасибо каждому, кто нашел время и отдал свой голос! Вместе мы делаем Чехов лучше!» — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.