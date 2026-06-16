Предлагаемая медианная зарплата в Ростовской области превышает 72 тыс. рублей

Как ранее писал «Ъ-Ростов», численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в Ростовской области по итогам 2025 года составила 7,1% (293,1 тыс. человека). Входящие в эту категорию люди получают ежемесячный доход менее прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 16,7 тыс. руб. в месяц.