ННГУ и ПИМУ вошли в сотню лучших вузов России по версии RAEX

Рейтинг RAEX-100 считается одним из самых авторитетных исследований в сфере высшего образования. При его подготовке учитываются условия обучения, востребованность выпускников у работодателей и результаты научной деятельности вузов. В 2026 году в исследовании приняли участие 213 российских университетов, а количество участников опросов превысило 160 тысяч человек.