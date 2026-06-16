ИИ выявил более тысячи нарушений на платных парковках в Нижнем Новгороде

С начала 2026 года на платных парковках Нижнего Новгорода обнаружили более тысячи автомобилистов со скрытыми номерами. Это выявила система на базе искусственного интеллекта, сообщают в МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода».
Рейды по выявлению нарушителей проходят в Нижнем Новгороде ежедневно. В 2025 году за несоблюдение правил платных парковок изъяли 29 транспортных средств, а в 2026 году — еще два автомобиля.
Во время недавнего рейда на платной парковке на улице Минина обнаружили машину без государственных номеров. Ее изъяли и переместили на штрафстоянку. За такие нарушения физическим лицам грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей, а юрлицам — в размере до 20 тысяч рублей.
Для контроля за оплатой парковки также внедрили модуль автоматического раскрытия регистрационных знаков.
«Когда автомобиль заезжает в зону платного парковочного пространства, он автоматически сканируется. Система определяет модель, марку и номер автомобиля непосредственно при въезде и парковке. Мы сразу получаем все данные о транспортном средстве, даже если номер будет закрыт. По этой технологии уже вынесено более тысячи постановлений. В дальнейшем планируется масштабирование данного модуля», — объяснил специалист по информационным технологиям Денис Комшин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде ищут решение проблемы парковок на улице Родионова.