ИИ выявил более тысячи нарушений на платных парковках в Нижнем Новгороде

Во время недавнего рейда на платной парковке на улице Минина обнаружили машину без государственных номеров. Ее изъяли и переместили на штрафстоянку. За такие нарушения физическим лицам грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей, а юрлицам — в размере до 20 тысяч рублей.