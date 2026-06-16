Житель Канска потребовал 5 млн рублей с больницы после обследования в «поезде здоровья»

Мужчина считает, что канские медики ранее скрыли от него этот факт. По его мнению, из-за этого ему не назначили комплексную реабилитацию, медицинскую и психологическую поддержку, а также не помогли скорректировать образ жизни после болезни. Кроме того, истец полагает, что результаты его исследований могли быть искажены, чтобы не подтверждать перенесенный инфаркт и не дать ему оформить инвалидность.