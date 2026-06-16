В зоопарке рассказали и показали, зачем сурикатам страусиные яйца

«Страусиное яйцо в вольере сурикат— это многофункциональное обогащение среды. Его можно закапывать и откапывать, катать, толкать на себя или друг на друга. Оно может просто красиво лежать на песке или быть спрятанным в норе. Но лучше всего — когда из него выбегают вкусные кормовые насекомые, а всё семейство оттачивает свои охотничьи навыки и навыки коммуникации», — цитируют в зоопарке телеграм-канал Parrodise.