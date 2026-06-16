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В зоопарке рассказали и показали, зачем сурикатам страусиные яйца

Их используют для обогащения среды животных.

В вольере сурикатов страусиные яйца используются для обогащения среды, в том числе в качестве кормушки. Об этом рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка, проиллюстрировав объяснение соответствующим видео.

«Страусиное яйцо в вольере сурикат— это многофункциональное обогащение среды. Его можно закапывать и откапывать, катать, толкать на себя или друг на друга. Оно может просто красиво лежать на песке или быть спрятанным в норе. Но лучше всего — когда из него выбегают вкусные кормовые насекомые, а всё семейство оттачивает свои охотничьи навыки и навыки коммуникации», — цитируют в зоопарке телеграм-канал Parrodise.

Обогатить среду животных зоотехники, как уточняется, способны «из самых удивительных вещей». В ход идут ветки, пни, большие сучья и прочее.

«Если вы с нами недавно, поясняем: обогащение окружающей среды животных — это процесс создания более разнообразной и стимулирующей среды обитания, которая способствует улучшению благополучия животных, особенно важно в условиях зоопарка», — пояснили в учреждении.

Видео: Калининградский зоопарк.