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ИИ помог выявить более 1000 нарушений на платных парковках в Нижнем Новгороде

Автовладельцы любят прятать номерные знаки своих машин, чтобы избегать штрафов.

Источник: Живем в Нижнем

С начала 2026 года оборудование на базе искусственного интеллекта выявило в Нижнем Новгороде более 1000 фактов сокрытия номерных знаков на машинах, которые водители оставляют на платных парковках. Информацией поделились в МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода».

По словам начальника отдела финансово-экономического обеспечения департамента административно-технического и муниципального контроля Романа Наянова, в прошлом году у нарушителей изъяли 29 машин. Своих «железных коней» гражданам, забывших про правила платных парковок, пришлось искать на штрафстоянках. Аналогичные меры к двум автолюбителям применили в Нижнем Новгороде уже в 2026-м.

Для контроля за оплатой на парковках подключен модуль автоматического раскрытия государственных регистрационных знаков.

«Когда автомобиль заезжает в зону платного парковочного пространства, он автоматически сканируется. Система определяет модель, марку и номер автомобиля непосредственно при въезде и парковке. Таким образом, мы сразу получаем все данные о транспортном средстве, даже если номер будет закрыт», — пояснил специалист по информационным технологиям Денис Комшин.

Данная технология позволила вынести более тысячи постановлений, в будущем ее планируют масштабировать.

Напомним, еще одна сеть заправок предупредила об ограничениях на продажу топлива.