ИИ помог выявить более 1000 нарушений на платных парковках в Нижнем Новгороде

По словам начальника отдела финансово-экономического обеспечения департамента административно-технического и муниципального контроля Романа Наянова, в прошлом году у нарушителей изъяли 29 машин. Своих «железных коней» гражданам, забывших про правила платных парковок, пришлось искать на штрафстоянках. Аналогичные меры к двум автолюбителям применили в Нижнем Новгороде уже в 2026-м.