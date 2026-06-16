ИИ помог выявить более 1000 нарушений на платных парковках в Нижнем Новгороде

С начала 2026 года оборудование на базе искусственного интеллекта выявило в Нижнем Новгороде более 1000 фактов сокрытия номерных знаков на машинах, которые водители оставляют на платных парковках. Информацией поделились в МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода».
По словам начальника отдела финансово-экономического обеспечения департамента административно-технического и муниципального контроля Романа Наянова, в прошлом году у нарушителей изъяли 29 машин. Своих «железных коней» гражданам, забывших про правила платных парковок, пришлось искать на штрафстоянках. Аналогичные меры к двум автолюбителям применили в Нижнем Новгороде уже в 2026-м.
Для контроля за оплатой на парковках подключен модуль автоматического раскрытия государственных регистрационных знаков.
«Когда автомобиль заезжает в зону платного парковочного пространства, он автоматически сканируется. Система определяет модель, марку и номер автомобиля непосредственно при въезде и парковке. Таким образом, мы сразу получаем все данные о транспортном средстве, даже если номер будет закрыт», — пояснил специалист по информационным технологиям Денис Комшин.
Данная технология позволила вынести более тысячи постановлений, в будущем ее планируют масштабировать.
Напомним, еще одна сеть заправок предупредила об ограничениях на продажу топлива.