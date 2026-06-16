В Нижегородской области увеличили выплаты контрактникам до 3,2 млн рублей

Как уточняется в документе, получение такой материальной поддержки напрямую связано с подписанием контракта именно в областном едином пункте отбора. В эту сумму включены средства из нескольких источников: 2,8 млн рублей предоставляются регионом и органами местного самоуправления, еще 400 тысяч перечисляются от Министерства обороны. Помимо этого, в период участия в специальной военной операции военнослужащим гарантировано ежемесячное денежное содержание от ведомства в размере 210 тысяч рублей, также они получают сертификат на земельный участок на территории области.