В Нижегородской области увеличили выплаты контрактникам до 3,2 млн рублей

С 15 июня на территории Нижегородской области вступили в силу изменения в указ губернатора, касающиеся материального стимулирования граждан, поступающих на военную службу по контракту. Теперь общая единовременная сумма выплат для бойцов достигает 3,2 млн рублей.
Как уточняется в документе, получение такой материальной поддержки напрямую связано с подписанием контракта именно в областном едином пункте отбора. В эту сумму включены средства из нескольких источников: 2,8 млн рублей предоставляются регионом и органами местного самоуправления, еще 400 тысяч перечисляются от Министерства обороны. Помимо этого, в период участия в специальной военной операции военнослужащим гарантировано ежемесячное денежное содержание от ведомства в размере 210 тысяч рублей, также они получают сертификат на земельный участок на территории области.
Важным нововведением стало распространение всех перечисленных мер поддержки на иностранных граждан, решивших подписать контракт с оборонным ведомством с 15 июня.
Напомним, помимо единовременных и ежемесячных выплат для военнослужащих, в области предусмотрен обширный социальный пакет для их семей. В него входят регулярные пособия на каждого ребенка (по 10 тысяч рублей ежемесячно), аналогичные выплаты для беременных женщин, а также возможность бесплатного отдыха в детских лагерях и санаторно-реабилитационных учреждениях. Кроме того, родственники бойцов могут рассчитывать на персональное социальное сопровождение и снижение платежей за «коммуналку» и детские сады.