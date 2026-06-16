В Бузулуке Оренбургской области открыли семейный МФЦ

«В наш центр можно прийти абсолютно всей семьей и получить все действующие на территории области виды социальных услуг в режиме одного окна. При этом родители могут не беспокоиться о ребенке: пока взрослые заняты решением своих вопросов, малыш будет под присмотром в специально оборудованной зоне, сколько бы времени ни потребовалось», — рассказала вице-губернатор региона Лариса Боярская.