В Бузулуке Оренбургской области открыли семейный МФЦ

Второй семейный многофункциональный центр (МФЦ) в Оренбургской области открыли в Бузулуке в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве социального развития.
Учреждение начало работу на базе комплексного центра социального обслуживания населения. В новом центре местные жители смогут получать все виды социальной поддержки.
«В наш центр можно прийти абсолютно всей семьей и получить все действующие на территории области виды социальных услуг в режиме одного окна. При этом родители могут не беспокоиться о ребенке: пока взрослые заняты решением своих вопросов, малыш будет под присмотром в специально оборудованной зоне, сколько бы времени ни потребовалось», — рассказала вице-губернатор региона Лариса Боярская.
Напомним, первый семейный МФЦ в регионе начал работу в Оренбурге на базе центра «Гармония» в декабре 2025 года. За полгода поступило более 2 тыс. обращений, что подтверждает высокую востребованность формата. Третий центр планируют открыть в Орске в декабре этого года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.