Стенд Волгоградской области получил награду на форуме «Путешествуй!»

Региональная экспозиция «Междуречье великих рек. Где история встречает будущее» раскрывает тему разнообразия и сплоченности проживающих в области народов, демонстрирует местные традиции и культуру. Около 30 волгоградских организаций представили на стенде свои лучшие идеи для путешествий — от экскурсий по историческим местам до активностей на природе. Также посетителей экспозиции консультировали специалисты туристско‑информационного центра, региональные туроператоры и представители проекта «Лечение в Волгограде». Кроме того, гости выставки познакомились с туристическими объектами региона, сувенирами и локальными продуктами. На региональном стенде также были игры и демонстрация VR‑программы о природном многообразии и истории области.