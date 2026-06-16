Стенд Волгоградской области получил награду на форуме «Путешествуй!»

Волгоградская область стала лауреатом II степени в номинации «Лучшая вовлекающая программа экспозиции» международного туристического форума «Путешествуй!», проходившего 10−14 июня на ВДНХ в Москве, сообщили в региональном центре развития туризма и международного сотрудничества. Форум был организован при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Церемония награждения стала признанием вклада участников в развитие туристической отрасли, продвижение путешествий и реализацию значимых проектов. Награду региональной команде вручили заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков и директор форума «Путешествуй!» Владимир Затынайко.
Региональная экспозиция «Междуречье великих рек. Где история встречает будущее» раскрывает тему разнообразия и сплоченности проживающих в области народов, демонстрирует местные традиции и культуру. Около 30 волгоградских организаций представили на стенде свои лучшие идеи для путешествий — от экскурсий по историческим местам до активностей на природе. Также посетителей экспозиции консультировали специалисты туристско‑информационного центра, региональные туроператоры и представители проекта «Лечение в Волгограде». Кроме того, гости выставки познакомились с туристическими объектами региона, сувенирами и локальными продуктами. На региональном стенде также были игры и демонстрация VR‑программы о природном многообразии и истории области.
Отметим, Волгоградскую область в 2025 году посетили около 2,1 млн человек. Это на 10% больше по сравнению с предыдущим годом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.