На Дону при атаке ВСУ повреждения получил фасад дома

По сообщению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, днём 16 июня в ходе отражения воздушной атаки ВСУ фасад жилого дома в хуторе Курган Азовского района получил повреждения из‑за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
По предварительной информации пострадавших нет, возгорание не зафиксировано, экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и ведут необходимые работы.
Глава региона также уточнил, что в этот же день силы ПВО уничтожили беспилотники в Батайске и Родионово‑Несветайском районе.
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