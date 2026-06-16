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На Дону при атаке ВСУ повреждения получил фасад дома

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По сообщению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, днём 16 июня в ходе отражения воздушной атаки ВСУ фасад жилого дома в хуторе Курган Азовского района получил повреждения из‑за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По предварительной информации пострадавших нет, возгорание не зафиксировано, экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и ведут необходимые работы.

Глава региона также уточнил, что в этот же день силы ПВО уничтожили беспилотники в Батайске и Родионово‑Несветайском районе.

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