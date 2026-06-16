Меру пресечения изменили руководителям АНО «Агентство гостеприимства»

Нижегородский районный суд изменил меру пресечения директору АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» Наталье Миронченко и её заместителю Марии Мурванидзе, которые находятся под следствием. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда.
Теперь вместо домашнего ареста на них наложен запрет определённых действий — эта мера будет действовать до 15 августа.
Женщин обвиняют в присвоении и растрате средств некоммерческой организации в пользу третьих лиц. Изначально 18 апреля суд отправил сотрудниц АНО под домашний арест.
Ранее суд вынес приговор за хищения 16 бывшим сотрудникам «Гидромаша» в Нижнем.