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Меру пресечения изменили руководителям АНО «Агентство гостеприимства»

Теперь вместо домашнего ареста на них наложен запрет определённых действий — эта мера будет действовать до 15 августа.

Нижегородский районный суд изменил меру пресечения директору АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» Наталье Миронченко и её заместителю Марии Мурванидзе, которые находятся под следствием. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда.

Теперь вместо домашнего ареста на них наложен запрет определённых действий — эта мера будет действовать до 15 августа.

Женщин обвиняют в присвоении и растрате средств некоммерческой организации в пользу третьих лиц. Изначально 18 апреля суд отправил сотрудниц АНО под домашний арест.

Ранее суд вынес приговор за хищения 16 бывшим сотрудникам «Гидромаша» в Нижнем.