Меру пресечения изменили руководителям АНО «Агентство гостеприимства»

Нижегородский районный суд изменил меру пресечения директору АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» Наталье Миронченко и её заместителю Марии Мурванидзе, которые находятся под следствием. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда.