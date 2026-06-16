Полиция, прокуратура и ФСБ искали нелегальных мигрантов на стройках Калининграда

В Калининградской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026». Рейды прошли на объектах строительства и в местах массового пребывания иностранных граждан. В проверках участвовали сотрудники УМВД, Госавтоинспекции, прокуратуры, Росгвардии и Погрануправления ФСБ.
Всего выявлено 235 нарушений миграционного законодательства (глава 18 КоАП РФ). Из них:
— 161 протокол за нарушение правил въезда и пребывания;
— 10 — за незаконную трудовую деятельность;
— 24 иностранца будут выдворены из страны;
— 53 мигрантам запрещён въезд в Россию в будущем.
За незаконное привлечение иностранцев к работе привлекли 34 жителей региона. Общая сумма наложенных штрафов — 853 200 рублей.
Помимо административных дел, возбуждены семь уголовных дел по фактам организации незаконной миграции (статьи 322.2, 322.3 УК РФ) и подделки документов (статья 327 УК РФ).