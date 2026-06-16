Полиция, прокуратура и ФСБ искали нелегальных мигрантов на стройках Калининграда

В Калининградской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2026». Рейды прошли на объектах строительства и в местах массового пребывания иностранных граждан. В проверках участвовали сотрудники УМВД, Госавтоинспекции, прокуратуры, Росгвардии и Погрануправления ФСБ. Всего выявлено 235 нарушений миграционного законодательства (глава 18 КоАП РФ). Из них: — 161 протокол за нарушение правил въезда…