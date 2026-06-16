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«С учётом позиции РЖД»: экспертиза одобрила проект демонтажа основной части двухъярусного моста в Калининграде

Решение предполагает сохранение двух пролётов на трёх опорах и башни управления на Портовой.

Источник: Калининград.Ru

Историко-культурная экспертиза одобрила проект демонтажа основной части двухъярусного моста в Калининграде. Соответствующий акт с положительным заключением опубликовали на сайте регионального правительства.

Документацию готовило «Столичное реставрационное бюро», которое является субподрядчиком «РЖДстрой-Проект». Эксперты должны были оценить, соответствуют ли решения проектировщика законодательству в области охраны объектов культурного наследия. Специалистам представили два варианта сохранения конструкций двухъярусного моста.

Первый предполагал реставрацию и приспособление пролётных строений и опор, а также башни управления со стороны улицы Портовой. Там мог бы разместиться музей истории мостостроительства. Речная часть вместе с башнями в этом решении демонтировалась. Центральный пролёт предлагали «надвинуть» на существующие береговые конструкции на улице Баграмяна. Там хотели сделать лестницы, лифты и наружные стены, чтобы использовать пространство под кафе, лекционный зал, обзорную площадку.

Согласно второму варианту, остаются только части, которые являются предметами охраны, — два пролёта на трёх опорах и башня пульта управления на улице Портовой. Остальное — все строения над рекой и со стороны Баграмяна — демонтируется. Пространство под сохраняемой частью моста можно оградить светопрозрачными конструкциями и использовать под выставочный зал.

Внешний облик здания башни управления реставрируется. Там обустраивается музей мостового строительства. Проектировщики подчёркивают, что этот вариант «направлен на создание точечного памятного места и музейного объекта, а не многофункционального общественного пространства». Именно его поддержали представители РЖД.

По результатам рассмотрения эскизных проектов сообщаем, что Калининградской дирекцией инфраструктуры согласовывается вариант № 2 для дальнейшей разработки проектной и рабочей документации, — сообщил начальник Калининградской дирекции инфраструктуры РЖД Вадим Филоненко в письме руководству «РЖДстрой-Проект».

Документацию рассматривала комиссия под председательством научного сотрудника отдела свода памятников архитектуры и монументального искусства Государственного института искусствознания Ольги Замжицкой. Эксперты подчеркнули, что первый вариант «более полно сохраняет историческую память о важном для города историческом объекте». Однако комиссия «вынуждена принять к сведению и учесть в своём решении согласование варианта № 2» Калининградской дирекцией инфраструктуры РЖД.

«Данный вариант предусматривает проведение работ по сохранению всех элементов объекта культурного наследия, включённых в утверждённый предмет охраны. Разборка (без сохранения) опор и пролётного строения моста, не входящих в предмет охраны, не противоречит требованиям федерального закона от 30.06.2002 № 73-ФЗ», — говорится в протоколе комиссии.

По результатам анализа документов и материалов эксперты одобрили решение и выдали положительное заключение. Заказчиком экспертизы является ООО «Столичное реставрационное бюро».

В 2025 году московская компания презентовала решения по частичному сохранению двухъярусного моста в Калининграде на заседании методического совета при региональной службе охраны памятников. Эскизный проект показывал представитель «Столичного реставрационного бюро» Олег Замжицкий. В акте историко-культурной экспертизы указано, что члены комиссии не имеют родственных связей, трудовых или долговых отношений с заказчиком.

Отметим, что вместо двухъярусного строят два новых моста через Преголю. Ранее существующий объект хотели демонтировать, а его элементы — перенести на набережную и сделать частью Музея Мирового океана. Однако некоторые местные жители выступили против сноса. В 2022 году в региональном правительстве решили сохранить сооружение. Позднее вице-премьер Александр Рольбинов говорил, что часть объекта всё же придётся демонтировать. В 2025 году губернатор Алексей Беспрозванных обещал обсудить судьбу сооружения с профессиональным сообществом.

Двухъярусный мост построили в 1926 году. Изначально его оснастили горизонтальным механизмом, который обеспечивал поворот средней части на 90 градусов за три минуты. В 1945 году путепровод взорвали отступающие немецкие войска. В 1949-м его восстановили, а позднее сделали подъёмной центральную часть. Сооружение является объектом культурного наследия местного значения.

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