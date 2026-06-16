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Экс-глава краевого минтранса Прикамья займется маркетингом в краевой филармонии

Бывший министр транспорта Пермского края Елена Громова трудоустроилась в Пермскую краевую филармонию. Как сообщает «Новый компаньон», она заняла должность заместителя руководителя музыкального учреждения и будет заниматься маркетингом, рекламой и связями с общественностью.

Бывший министр транспорта Пермского края Елена Громова трудоустроилась в Пермскую краевую филармонию. Как сообщает «Новый компаньон», она заняла должность заместителя руководителя музыкального учреждения и будет заниматься маркетингом, рекламой и связями с общественностью.

Елена Громова была первым руководителем краевого минтранса (учрежден в 2010 году). На эту должность она перешла из дорожного агентства края. В апреле 2012 года госпожа Громова уволилась из правительства Пермского края и трудоустроилась в мэрии Москвы. Работала заместителем руководителя департамента здравоохранения Москвы, затем с 2020 года занимала должность замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы, директора ГБУ «Московское долголетие». В начале 2024 года вышла на пенсию.