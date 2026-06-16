Более 510 тыс. участников собрал туристический форум «Путешествуй!»

«Повышать привлекательность нашей страны помогают меры национального проекта “Туризм и гостеприимство”, включая создание новых гостиниц и турмаршрутов. Как результат, растут и внутренний, и въездной турпотоки. Ежегодным индикатором заинтересованности наших и иностранных граждан в путешествиях по России выступает и международный форум “Путешествуй!”. В этом году его стенды посетило более 510 тысяч человек, что почти на 80 тысяч больше, чем в прошлом. В деловой программе приняли участие представители всех субъектов России и свыше 50 стран. Для сравнения: в 2025 году — из 30 государств», — отметил Дмитрий Чернышенко.