Более 510 тыс. участников собрал туристический форум «Путешествуй!»

Свыше 510 тыс. участников из всех субъектов РФ и более 50 стран собрал международный туристический форум «Путешествуй!», который прошел в Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня, сообщили в российском правительстве.
Событие объединило деловую повестку, масштабную выставочную экспозицию и фестивальную программу. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что сегодня туризм — не просто одна из самых быстрорастущих отраслей экономики, но и инструмент «мягкой силы», способ формирования объективного образа России в мире.
«Повышать привлекательность нашей страны помогают меры национального проекта “Туризм и гостеприимство”, включая создание новых гостиниц и турмаршрутов. Как результат, растут и внутренний, и въездной турпотоки. Ежегодным индикатором заинтересованности наших и иностранных граждан в путешествиях по России выступает и международный форум “Путешествуй!”. В этом году его стенды посетило более 510 тысяч человек, что почти на 80 тысяч больше, чем в прошлом. В деловой программе приняли участие представители всех субъектов России и свыше 50 стран. Для сравнения: в 2025 году — из 30 государств», — отметил Дмитрий Чернышенко.
В выставочной экспозиции были представлены 74 региона России и 12 зарубежных государств. Дебютантами международной экспозиции стали Китай, Таиланд, Шри-Ланка, Белоруссия, Никарагуа и Мьянма. Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь подчеркнул, что туризм — одна из самых перспективных отраслей российской экономики с мощным мультипликативным эффектом.
«Эта индустрия вовлекает смежные сектора — транспорт, общественное питание, сферу услуг и локальное производство, что делает ее одним из наиболее привлекательных направлений для вложения капитала. Осознавая этот потенциал, государство максимально поддерживает отрасль, создавая благоприятные условия как для туристов, так и для бизнеса», — сказал министр.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.