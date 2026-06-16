Стало известно, что дарят калининградцы своим детям в честь выпускного

Чаще всего калининградцы дарят гаджеты своим детям-старшеклассникам на выпускной. В среднем на подарок выпускнику готовы выделить около 38200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».
Отмечается, что большинство родителей (93%) обязательно вручат какой-то презент в честь окончания школы. На первом месте по популярности смартфоны и техника, на втором — памятные сувениры, на третьем — путешествия.
В списке подарков детям также одежда, украшения, часы, курсы.
Наименее популярны в качестве сюрприза автомобили и мотоциклы.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше