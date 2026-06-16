Плотины XVIII века впервые за 60 лет отреставрировали в Екатерининском парке

Плотины XVIII века отреставрировали в Екатерининском парке в Пушкине. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Царское Село». Работы длились полтора года. Сами плотины были созданы по проекту Ивана Герарда в период с 1770 по 1779 год. Они поддерживают уровень воды в Верхних и Продолговатом прудах у Китайской беседки. За последние 60 лет плотины не подвергались капитальному ремонту.