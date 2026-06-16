Названа причина смерти актрисы Алисы Песоцкой

«Я была с ней до конца. Она скончалась от онкологии в 62-й больнице города Красногорск. Двенадцатого апреля ее увезли в больницу, там диагностировали онкологию, после ее перевезли на скорой помощи, прооперировали, выписали домой 12 мая в ее день рождения. Через неделю ей стало хуже, снова вызов скорой, везут опять в Лобнинскую больницу, там долгое ожидание для перевода в больницу, где ей делали операцию», — рассказала собеседница агентства.