Названа причина смерти актрисы Алисы Песоцкой

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Причиной смерти актрисы из фильма «О чем говорят мужчины» Алисы Песоцкой стала онкология, сообщили РИА Новости в окружении артистки.
Песоцкая скончалась в возрасте 54 лет.
«Я была с ней до конца. Она скончалась от онкологии в 62-й больнице города Красногорск. Двенадцатого апреля ее увезли в больницу, там диагностировали онкологию, после ее перевезли на скорой помощи, прооперировали, выписали домой 12 мая в ее день рождения. Через неделю ей стало хуже, снова вызов скорой, везут опять в Лобнинскую больницу, там долгое ожидание для перевода в больницу, где ей делали операцию», — рассказала собеседница агентства.
Как уточнили в окружении актрисы, она была настроена на борьбу, однако обратилась к врачам слишком поздно.
«Третьего июня к ней приходил священник, соборовал ее и причастил, через несколько часов она скончалась. Она очень хотела жить и была настроена на борьбу. Но, к сожалению, очень поздно обратилась к врачам, и метастазы слишком агрессивно и быстро распространились, были поражены жизненно важные органы», — заключила собеседница агентства.
Актриса была похоронена на Красногорском кладбище города Москва.
Песоцкая окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году, после чего играла в Молодежном камерном театре «Славичи».
Широкую известность приобрела благодаря роли дамы с собачкой в фильме «О чем говорят мужчины». Она также работала в сериалах «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания». Последней картиной с ее участием стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне», вышедшая в прошлом году.