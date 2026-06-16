В Пермском крае резко сократились продажи слабоалкогольных напитков

По ифнормации издания, наиболее существенные изменения произошли на рынке слабоалкогольных напитков без учета пива. Если год назад в регионе было продано 17,9 тысячи декалитров такой продукции, то в этом году объем реализации составил всего 4,5 тысячи декалитров.