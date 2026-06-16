В Пермском крае резко сократились продажи слабоалкогольных напитков

За первые пять месяцев 2026 года в Пермском крае значительно снизились продажи ряда алкогольных напитков. Особенно заметное падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции, объем реализации которой сократился почти в четыре раза. Об этом пишет «Рифей-Пермь».
По данным Росалкогольтабакконтроля, с января по май жители региона приобрели 588 тысяч декалитров водки. Этот показатель оказался на 0,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.
Снижение также отмечено в продажах виноградных вин и коньяка. За год спрос на вина уменьшился на 3,4%, а на коньяк — на 6,8%.
В то же время некоторые категории алкогольной продукции показали рост. Продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 5,3%, а шампанского — на 4,7%.
По ифнормации издания, наиболее существенные изменения произошли на рынке слабоалкогольных напитков без учета пива. Если год назад в регионе было продано 17,9 тысячи декалитров такой продукции, то в этом году объем реализации составил всего 4,5 тысячи декалитров.