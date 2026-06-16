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Власти Ростовской области опровергли слухи об ограничениях на топливо

Слухи о дефиците топлива опровергли власти Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области заявили, что в регионе не вводили ограничений на отпуск топлива. Поводом для разъяснений стали комментарии местных жителей под постами в телеграм-канале губернатора, которые касались работы автозаправок.

В правительстве уточнили, что временные перебои с поставками возможны только на АЗС небольших организаций. Это связано с организацией закупочных процедур, а не с какими-либо ограничениями со стороны исполнительных органов.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали скупать бензин впрок из-за слухов о дефиците топлива на АЗС.

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