Разыграны контракты на оснащение курских и белгородских дорог на 2 млрд

«Белдорстрой» стал победителем шести из восьми торгов, два из которых предполагают работы в Курской области. Крупнейший контракт с компанией заключен за 392,3 млн руб. при начальной цене 404,5 млн руб. Он предусматривает работы на мостах через реки Тихая Сосна, Черная Калитва и суходол в районе соединений М-2 «Крым» с М-4 «Дон» в Белгородской области. Их нужно завершить до 15 декабря 2026 года. Самый малый по сумме контракт «Белдорстрой» получил за 176,6 млн руб. (при начальной цене 182 млн, Курская область) — работы по нему до 30 ноября 2027-го необходимо выполнить на трассе Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» — Кшенский — М-4 «Дон». Также компания выиграла торги на 311,1 млн руб. (максимальная цена — 320,8 млн руб., Курская область) и 236,4 млн (243,7 млн руб.) — установить системы транспортной безопасности по ним необходимо до 15 декабря 2026 года. До 31 августа 2028-го — по контрактам, заключенным за 335 млн руб. (345,4 млн руб.) и 191,5 млн руб. (197,5 млн руб.).