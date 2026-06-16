Эксперт Поддубецкая раскрыла, как выбрать сладкую черешню

Лето, июнь, на всех рынках страны изобилие черешни: местная, сладкая, свежая. Продавцы наперебой хвалят товар, предлагая в том числе новые сорта из суперинтенсивных садов.
Купить вкусную черешню — целая наука: за глянцевым блеском нередко скрывается кислая, водянистая или недозрелая ягода. Руководитель органа по сертификации Донского филиала ЦОК АПК Инна Поддубецкая рассказала rostov.aif.ru, на что стоит обратить внимание при выборе.
Не изъедена вредителями.
Черешня — любимое летнее лакомство многих. Её знали ещё в Древней Греции, где называли «птичьей ягодой» за любовь пернатых к сладким плодам. Мякоть употребляли в пищу, косточки использовали для игр, а листья применяли в медицине благодаря веществам, разжижающим кровь.
В мире насчитывается около 4 тыс. сортов. Культурные делятся на два типа: бигарро — с плотной хрящеватой мякотью, подходящей для консервирования, и гини — с нежной мягкой мякотью, такие ягоды плохо хранятся и транспортируются. Цвет ягод разных сортов варьируется от тёмно-бордового (почти чёрного) до светло-жёлтого. С точки зрения сезонности сорта делятся на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые.
Качество и безопасность черешни регулируются" 33801–2016" «Вишня и черешня свежие. Технические условия». Этот межгосударственный стандарт применяется к свежим плодам культурных сортов и гибридов, предназначенным для продажи и потребления.
«Плоды должны быть свежими, доброкачественными, плотными, соответствующими сорту, чистыми, здоровыми, спелыми, достаточно развитыми, без повреждений насекомыми-вредителями, без излишней внешней влажности», — рассказала Инна Поддубецкая.
Эксперт добавила: если речь идёт о фасованной черешне, которая продаётся в супермаркетах или доставляется на дом, то на упаковке должна быть информация о продукции и производителе, наименование продукта, сведения о помологическом и товарном сорт, масса нетто, даты сбора и упаковывания, условия хранения, обозначение стандарта и информация о подтверждении соответствия.
Чем темнее, тем спелее.
«На исследования в испытательную лабораторию поступили пробы черешни от партий нового урожая. Ягода прошла испытания на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 по показателям: яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших, токсичные элементы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), группу хлороорганических пестицидов, ГМО. Проведённые испытания показали соответствие установленным нормативным требованиям», — подчеркнула эксперт.
Специалисты рекомендуют при выборе черешни обращать внимание на несколько ключевых признаков. Цвет ягоды говорит о многом: чем темнее плоды, тем они спелее и содержат больше антиоксидантов. Важно оценить состояние плодоножки — она должна оставаться зелёной и упругой.
Не стоит полагаться только на внешний вид: даже самые красивые ягоды могут оказаться безвкусными, поэтому перед покупкой их лучше попробовать. Качественная черешня плотная, ароматная и при нажатии не выделяет сок. Избегайте мокрых плодов — лишняя влага ускоряет появление плесени.
Обратите внимание и на форму: плоды должны быть примерно одинакового размера — это говорит об одном сорте. Отдавайте предпочтение крупным ягодам насыщенного цвета, так как бледные часто бывают недозрелыми.
Во саду ли в огороде.
Черешня и вишня — близкие родственники из семейства розоцветных. У них много общего, но есть и существенные различия.
Первая слаще и чаще употребляется в свежем виде, тогда как вторая с характерной кислинкой больше подходит для переработки. Деревья черешни значительно выше — до 10 метров, как и её урожайность: с одного дерева можно собрать до 100 кг ягод, что вдвое превышает показатели вишни. Однако вишня выносливее: она выдерживает морозы до −30°C.
Агрономы советуют высаживать вишню рядом с черешней, поскольку это улучшает опыление и повышает урожайность деревьев.
При выборе саженца специалисты рекомендуют обращать внимание на возраст (1−2 года) и состояние корней: они должны быть без гнили, с влажным земляным комом. Для посадки нужно солнечное, защищённое от ветра место с дренированной почвой (pH 6,5−7). Уход включает полив два раза в месяц по 40 литров под дерево, формирующую обрезку кроны в первые пять лет и внесение удобрений: азота весной, калия и фосфора осенью.